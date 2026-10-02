Представлен бюджетный смартфон Itel A300+ с двумя экранами

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A300+, одной из особенностей которой стала поддержка двусторонних сообщений через спутниковую связь. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым экраном с разрешением 720:1576 точек и кадровой частотой 120 Гц, дополнительным 2-дюймовым дисплеем на тыльной панели, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G81 Ultimate с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2, от 3 до 6 ГБ оперативной и от 64 ГБ до 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой проводной зарядки, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, модулем NFC и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65. Цена смартфона составила 100 долларов.