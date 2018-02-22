Представлен бюджетный смартфон LG K8 2018

Компания LG Electronics пополнила ассортимент смартфонов моделью K8 2018, которая относится к сегменту бюджетных устройств. Новинку оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2500 мАч, адаптерами Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.2, портом Micro-USB 2.0 и FM-тюнером. В качестве операционной системы используется Android 7.1.2 Nougat. Размеры устройства равны 146,3:73,2:8,2 мм, вес – 152 граммам. Цена LG K8 2018 пока не сообщается.