Представлен бюджетный смартфон Lava Blaze AMOLED 2 5G

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Blaze AMOLED 2 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7060 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP4. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX752), селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,55 мм, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, подэкранным дактилоскопом, модемом 5G и предустановленной операционной системой Android 15. Смартфон обойдется на дебютном индийском рынке эквивалент 155 долларов.