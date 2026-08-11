Представлен бюджетный смартфон Lava Smart 4

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Smart 4, которая работает под управлением адаптированной для малопроизводительных устройств ОС Android Go. Новинку оснастили 6,56-дюймовым LCD-экраном с разрешением 960:540 точек и кадровой частотой 90 Гц, 28-нанометровой однокристальной Unisoc SC9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером IMG8322, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 8-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом USB Type-C и корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 90 долларов.

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