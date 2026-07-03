Moto G77 Power получит батарею на 7000 мАч

Компания Motorola объявила, что 8 июля в Индии будет представлен среднебюджетный смартфон Moto G77 Power. Производитель уже подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, 6,72-дюймового экрана с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп, а также черной, синей и розовой расцветок корпуса. Напомним, что предшественник в лице G67 Power оснащается батареей ёмкостью 7000 мАч, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

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