Смартфон REDMI K100 Pro Max получит 185-Гц экран

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне K100 Pro, который будет представлен 11 августа в Китае. Производитель подтвердил наличие 3-нанометровой флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, игрового экрана с частотой обновления 185 Гц и топовым сенсорным чипом с частотой опроса касаний 480 Гц, а также акустической системой Sound by Bose с оптимизированным для игр звучанием. По словам производителя, смартфон набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 4,555 миллиона баллов. Ранее сообщалось о корпусе с четырёхсторонней изогнутой металлической рамкой и цельнометаллическом блоке основной камеры с тремя модулями. В состав камеры должен войти 200-Мп главный модуль и модуль с перископическим телеобъективом.

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