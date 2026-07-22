Процессор Exynos 2700 перешагнёт отметку в 4,0 ГГц

Ранее компания Samsung заявляла, что разработка процессора Exynos 2700 идёт без каких-либо серьёзных проблем, а значит, второй фирменный 2-нм процессор компании должен выйти в запланированные сроки. И аналитики уверены, что если Samsung сумеет оправдать ожидания в этом направлении, новый флагманский процессор, согласно слухам, сможет преодолеть отметку в 4,00 ГГц. Для сравнения, самое производительное ядро Exynos 2600, как ожидается, будет работать на частоте до 3,90 ГГц. При этом Samsung уже удалось добиться примерно 60-процентного выхода годных кристаллов на своём 2-нм GAA-техпроцессе.

Связь между выходом годных кристаллов и достижимыми тактовыми частотами напрямую обусловлена особенностями полупроводниковой физики. Более высокий выход годных кристаллов свидетельствует о лучшей стабильности производственного процесса, что позволяет добиться более предсказуемой работы транзисторов, уменьшить задержки распространения сигналов и сократить утечки тока. Всё это снижает вероятность деградации сигналов и повышает общую эффективность работы процессора. По имеющимся данным, Samsung нацелена на частоту 4,20 ГГц для главного ядра Exynos 2700. Однако для достижения такого показателя, вероятно, потребуется повышение напряжения питания, что неизбежно приводит к увеличению энергопотребления и тепловыделения. Компании придётся искать компромисс в этом вопросе, чтобы добиться стабильности без перегрева при пиковых нагрузках.
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