Официально: HONOR WIN Turbo готов к выходу

Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфон WIN Turbo состоится в Китае до конца этого месяца. Судя по опубликованному тизеру, новинку оснастят горизонтальным блоком тыльной камеры с характерным скошенным углом. Технические параметры пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в конце прошлого года HONOR WIN характеризуется аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1272:2800 пикселей, частотой обновления до 185 Гц и сверхвысокочастотным ШИМ-диммированием 5920 Гц, 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок, системой охлаждения с вентилятором, защитой от воды и пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K, металлической рамкой корпуса и 5G-модемом.
