Samsung Galaxy A27 5G оценили в 350 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Galaxy A27 5G, которая базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 710. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, конфигурациями с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (поддержка OIS), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 200 граммов, предустановленной прошивкой One UI 8.5 на основе операционной системы Android 16 и шестью номерными обновлениями в будущем. Цена базовой конфигурации составила 350 евро.

Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный…
Honor 600 Lite — новая «облегченная» версия актуальной номерной линейки бренда. Несмотря на сравнительно …
Представлен недорогой смартфон HONOR 600e…
Линейка смартфонов HONOR 600 и HONOR 600 Pro уже представлена на глобальном и китайском рынках, поэтому в…
Смартфон Sony Xperia 1 VIII будет стоить 1870 евро …
В каталоге Amazon Germany появилась страница флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, который еще не бы…
Складной смартфон Motorola Razr 70 оценили в 870 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Razr 70, которая работает на основе 4…
Red Magic 11S Pro получит мощную систему охлаждения…
Компания Red Magic раскрыла новые подробности об игровом смартфоне Red Magic 11S Pro, который будет предс…
Представлен среднебюджетный смартфон HUAWEI nova 16z…
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона nova 16z, который обойдется на дебютном китайском рынке в эк…
Бюджетный смартфон HMD Vibe 2 5G представят в мае …
Компания HMD объявила, что 21 мая в Индии будет представлен недорогой смартфон HMD Vibe 2 5G. Производите…
Honor 600 засветился в бенчмарке с 8 ГБ ОЗУ…
Серия смартфонов Honor 600, по информации крупных инсайдеров, выйдет на глобальный рынок уже в ближайшие …
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor