Samsung Galaxy A27 5G оценили в 350 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Galaxy A27 5G, которая базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 710. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, конфигурациями с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (поддержка OIS), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 200 граммов, предустановленной прошивкой One UI 8.5 на основе операционной системы Android 16 и шестью номерными обновлениями в будущем. Цена базовой конфигурации составила 350 евро.