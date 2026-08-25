Представлен бюджетный смартфон Lava Virat V1 Pro 5G

Индийский производитель Lava пополнил ассортимент недорогих смартфонов моделью Virat V1 Pro 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе Unisoc T8200 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Новинка также характеризуется 6,75-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 50-Мп тыльной камерой, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, операционной системой Android 16 «из коробки», корпусом с размерами 168,29:77,64:8,68 мм и массой 207 граммов, а также темно-синей и белой расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 165 долларов.