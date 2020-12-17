Представлен бюджетный смартфон OPPO A15s

Компания OPPO пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью A15s, который появится в продаже 21 декабря по цене в 150 долларов. Новинка характеризуется предустановленной оболочкой ColorOS 7.2 на базе Android 10, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, яркостью 480 кд/м2 и 71% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.0, устаревшим портом Micro-USB 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников и батареей ёмкостью 4230 мАч.