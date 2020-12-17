Представлен бюджетный смартфон OPPO A15s

Компания OPPO пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью A15s, который появится в продаже 21 декабря по цене в 150 долларов. Новинка характеризуется предустановленной оболочкой ColorOS 7.2 на базе Android 10, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, яркостью 480 кд/м2 и 71% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.0, устаревшим портом Micro-USB 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников и батареей ёмкостью 4230 мАч.

Комментарии и отзывы OPPO A15s
Обзоры:
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Новости:
Huawei Enjoy 20e получит процессор Snapdragon 460

Недавно стало известно, что Qualcomm разрешили поставлять однокристальные системы компании Huawei. Речи и...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro оценен в $400

Компания Blackview начала принимать предварительные заказы на защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro 5G...
Смартфон Poco M3 получит аккумулятор на 6000 мАч

В сети появились подробные характеристики смартфона Poco M3, официальный дебют которого ожидается уже 24 ...
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
Флагман Xiaomi Mi 11 показали на первом ...
Флагман Xiaomi Mi 11 показали на первом Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями, на которых, как утверждается, изображен флагмански...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в се...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в сеВсего за несколько недель до официального объявления процессора Qualcomm Snapdragon 875, в сети просочила...
Включенный Samsung Galaxy S20 FE показал...
Включенный Samsung Galaxy S20 FE показалНа YouTube-канале Jimmy is Promo появилось видео со включенным смартфоном Samsung Galaxy S20 FE, который ...
OnePlus 8T в цвете Aquamarine Green...
OnePlus 8T в цвете Aquamarine GreenКомпания OnePlus дала фанатам возможность взглянуть на устройство в целом, включая заднюю часть. Раскрыти...
Nokia 3.4 вышел в России по сниженной це...
Nokia 3.4 вышел в России по сниженной цеКомпания HMD Global дала старт российским продажам недорогого смартфона Nokia 3.4, который во время сентя...
Давайте выберем аксессуары для Apple Wat...
Давайте выберем аксессуары для Apple WatРынок умных часов сейчас переживает свой условный расцвет, ведь многие пользователи, которые ранее даже н...
ASUS представила Radeon RX 6800 и RX 680...
ASUS представила Radeon RX 6800 и RX 680Несколько дней назад компания AMD официально представила свои новые видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 X...
Как выбрать чехол для Samsung Galaxy Tab...
Как выбрать чехол для Samsung Galaxy TabДовольно часто пользователи жалуются на то, что ...
NVIDIA выпустит RTX 3080 на 20 ГБ...
NVIDIA выпустит RTX 3080 на 20 ГБНа просторах интернета появились слухи о том, что компания NVIDIA планирует выпустить видеокарту NVIDIA R...
Смартфон OnePlus Nord SE получит 65-Вт з...
Смартфон OnePlus Nord SE получит 65-Вт зСетевые источники поделились подробностями о новом недорогом смартфоне компании OnePlus, который получит ...
Google запускает VPN-сервис для Android...
Google запускает VPN-сервис для AndroidКомпания Google объявила, что новый VPN-сервис для Android от Google One скоро появится в США и других ст...
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN...
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 KINGPINПрофессиональные оверклокеры во всю тестируют видеокарты RTX 30 серии. Компания EVGA имеет в своем ассорт...
Обзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPCОбзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPC
Обзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизациейОбзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor