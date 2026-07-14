Представлен бюджетный смартфон REDMI Note 17

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Note 17, которая оценена в эквивалент 190, 205 и 235 долларов за конфигурации с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Новинку также оснастили 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2396:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, полным покрытием цветовой палитры DCI-P3, частотой опроса сенсора 2160 Гц, подэкранным дактилоскопом и фирменной технологией защиты зрения Qingshan Eye Protection, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 22,5 Вт соответственно, 50-Мп основной камерой, модулем NFC, ИК-портом и слотом для карты памяти microSD.

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