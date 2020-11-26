Представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9 4G

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9 4G, который получил предустановленную фирменную оболочку MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Новинку также оснастили 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8-Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Габариты устройства равны 162,3:77,28:9,6 мм, а масса – 198 г. Аппарат будет стоить 151, 167, 197 и 227 долларов за версии с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ 8/128 и 8/256 ГБ памяти.