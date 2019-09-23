Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s

Компания Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy A20s, который несколько дней назад был предварительно анонсирован в Малайзии. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц (скорее всего, Snapdragon 450), 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 13, 8 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, а также черной, синей, красной и зеленой расцветками. Размеры смартфона равны 163,3:77,5:8 мм, а масса – 183 г.