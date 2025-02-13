Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy F06 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy F06 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также получила 6,7-дюймовый дисплей LCD с разрешением 720:1600 точек, кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 800 нит, основной камерой разрешением 50 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой One UI и четырьмя номерными обновлениями ОС в будущем, корпусом толщиной 8 мм и массой 191 грамм, модемом 5G и адаптерами Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.3. Смартфон оценен в 110 и 125 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6/128 оперативной и флеш-памяти соответственно.