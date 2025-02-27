Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M06 5G

Компания Samsung объявила о выпуске бюджетного смартфона Galaxy M06 5G, который появится в продаже в начале марта по цене в 110 долларов за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка получила новую фирменную прошивку One UI 7 на базе ОС Android 15 с гарантией обновлений в течение 6 лет, 6,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 6-нм 8-ядерную платформу MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, 3,5-мм гнездо для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и корпус толщиной 8 мм и массой 191 грамм.

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