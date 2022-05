Представлен бюджетный смартфон Sharp Aquos Wish 2

Sharp, принадлежащая Foxconn, выпустила линейку смартфонов. Сегодня, наряду с флагманским смартфоном Sharp Aquos R7, компания выпустила бюджетный смартфон Sharp Aquos Wish 2. Оба смартфона были запущены на японском рынке. Как следует из самого названия, Sharp Aquos Wish 2 является преемником Aquos Wish , выпущенного в декабре прошлого года.

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым дисплеем HD+ с разрешением экрана 1520 x 720 пикселей. Вокруг экрана также есть толстые рамки, особенно нижняя. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 695 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Также есть поддержка расширения емкости хранилища до 1 ТБ с помощью карты microSD. Что касается камеры, то телефон имеет 13-мегапиксельный датчик камеры на задней панели и 8-мегапиксельный датчик на передней панели для съемки селфи и видеозвонков. Он работает под управлением операционной системы Android из коробки с собственным пользовательским интерфейсом компании. Устройство питается от аккумулятора емкостью 3730 мАч и поддерживает быструю зарядку PD 3.0. Sharp Aquos Wish 2 изготовлен с использованием переработанных материалов. Телефон защищен от воды и пыли и предлагается в четырех цветовых вариантах — белом, сером, синем и коралловом.