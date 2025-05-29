Представлен бюджетный смартфон Sharp Aquos Wish 5

Компания Sharp представила бюджетный смартфон Aquos Wish 5, который получил функцию SOS. При сильной тряске активируется сирена и на выбранные заранее номера будут отправлены сообщения.

Новинка также получила 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57MC2, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, 50-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 27-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, предустановленную ОС Android 15 и корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.