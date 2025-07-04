Представлен бюджетный смартфон TECNO Spark 40

Компания TECNO Mobile пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark 40, которая основана на 12-нанометровом процессоре Mediatek Helio G81 с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой HIOS 15, фронтальной камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, двумя стереодинамиками с поддержкой DTS Sound и функцией FreeLink для звонков через Bluetooth при отсутствии сотовой связи в радиусе 500 метров. Цена смартфона составляет 130 долларов.