Представлен бюджетный смартфон ZTE Axon 60 Lite

Компания ZTE представила доступный смартфон Axon 60 Lite, который оценен в 175 долларов. Новинку оснастили 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и интерактивным участком ZTE Live Island для отображения уведомлений и прочей информации, 12-нм 8-ядерной платформой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт, 3,5-мм разъёмом для наушников, модулями беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, интерфейсом USB Type-C 2.0 и боковым сканером отпечатков пальцев.