Представлен часы Casio G-Shock GM-5600USUB24-1PFS

Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной серией G-Shock GM-5600USUB24-1PFS, которая была разработана совместно с гонконгским брендом одежды Subcrew. Новинка характеризуется безелем из нержавеющей стали, чёрным ионным покрытием, надписью Subcrew на циферблате и ремешке, цифровым экраном со светодиодной подсветкой, автоматическим календарём, таймером обратного отсчёта, будильником, батарейкой CR2016 с заявленным сроком работы пять лет, корпусом с габаритами 49,6:43,2 мм, водонепроницаемостью 200 метров и комплектной красной кепкой с фирменным брендингом. Часы уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 225 долларов.