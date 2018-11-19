Представлен дизайнерский корпус AeroCool Playa Slim

AeroCool представляет на российском рынке дизайнерский системный блок Playa Slim. Эта модель адресована всем, кто ищет по-настоящему красивые решения, которые впишутся в любой интерьер. При этом по возможной производительности системы этот корпус не уступит консолям нового поколения.

AeroCool Playa Slim выглядит как игровая консоль: он такой же тонкий и легкий, рассчитанный на материнские платы форматов Micro-ATX и Mini-ITX. И точно также, как и консоль, его можно разместить вертикально и горизонтально. Хотя корпус и очень компактный, в нем реализована поддержка мощных видеокарт низкопрофильного формата. Для этого в комплекте к AeroCool Playa Slim прилагается специальный низкопрофильный кронштейн. Фронтальная панель украшена стильной циклической светодиодной подсветкой. Для светодиодной ленты предусмотрено 13 режимов: шесть пресетов анимации мерцания и 7 статических цветовых режимов.

Владельцы компактных ПК с низкопрофильными видеокартами сталкиваются с трудностями в охлаждении своей системы. Чтобы такой проблемы не было в AeroCool Playa Slim, сверху и снизу предусмотрены 80-мм вентиляторы, эффективно выдувающие тепло прочь из системы. В России AeroCool Playa Slim будет продаваться по рекомендованной розничной цене в 2800 рублей.