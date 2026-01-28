Представлен доступный мини-ПК BMAX B4 Ultra

Компания BMAX пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью B4 Ultra, которая основана на 4-ядерном 4-поточном процессоре Intel N150 13-го поколения с тактовой частотой до 3,6 ГГц в режиме Boost. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем M.2 NVMe вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.2, USB Type-C и USB 2.0, гигабитным разъемом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также системой охлаждения с шумом 40 дБ. Сейчас ПК продается на сайте производителя по скидке за 260 доллара вместо стандартной цены в 500 долларов. Также покупатели получат расширенную гарантию на 18 месяцев при регистрации компьютера.