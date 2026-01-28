Представлен доступный мини-ПК BMAX B4 Ultra

Компания BMAX пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью B4 Ultra, которая основана на 4-ядерном 4-поточном процессоре Intel N150 13-го поколения с тактовой частотой до 3,6 ГГц в режиме Boost. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем M.2 NVMe вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.2, USB Type-C и USB 2.0, гигабитным разъемом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также системой охлаждения с шумом 40 дБ. Сейчас ПК продается на сайте производителя по скидке за 260 доллара вместо стандартной цены в 500 долларов. Также покупатели получат расширенную гарантию на 18 месяцев при регистрации компьютера.

Мини-ПК Machenike Mini GTS появился в продаже …
Компания Machenike выпустила в китайскую продажу компактный ПК Mini GTS, который основан на 14-ядерном пр…
Представлен мини-ПК в дизайне Apple Mac Pro…
Если вам нравится дизайн корпуса Apple Mac Pro, то вам наверняка приглянется и новый ORICO Omini Pro — ми…
Представлен мини-ПК Deepin AI Mini PC на …
Компания Deepin пополнила ассортимент компактных ПК моделью AI Mini PC, которая была показана на последне…
Представлен игровой ПК ASUS TUF Gaming TM500…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью начального уровня TUF Gaming TM500, котор…
Представлен 540-Гц монитор LG UltraGear OLED GX7 27GX790B-B…
Компания LG пополнила ассортимент игровых мониторов моделью UltraGear OLED GX7 27GX790B-B, которая основа…
DeepCool выпустила корпус с панелью из дерева…
В начале 2026 года производители корпусов для ПК продолжают добавлять «деревянные акценты» к уже существу…
Представлены мини-ПК ASRock NUC Ultra 300 BOX…
Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделью NUC Ultra 300 BOX, которая базируется на чипах Inte…
Представлен компьютерный корпус Thermaltake View 390 TG…
Компания Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса View 390 TG, главной особенностью которого …
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпусаAZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса
FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторамиFORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторами
GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпусаGameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпусаFormula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor