Представлен доступный мини-ПК Minisforum Venus UM560XT

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Venus UM560XT, которая основана на 6-ядерном 12-поточном процессоре AMD Ryzen 5 5600H c тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Radeon RX Vega 7, слотом для 2,5-дюймового накопителя, активной системой охлаждения, двумя разъемами USB 3.2, двумя USB 2.0 и двумя USB-C (один с поддержкой режима DisplayPort), портом RJ45 (2.5Gb), двумя интерфейсами HDMI, а также размерами 128:126,6:46,5 мм. Barebone-комплект оценен всего в 220 долларов, а конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ обойдется в 300 долларов.

Представлен доступный мини-ПК Minisforum Venus UM560XT…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Venus UM560XT, которая основана …
Необычный мини-ПК Minisforum Mars MC560 появился в продаже …
Компания Minisforum дала старт продажам компактного ПК Mars MC560, который дебютировал в конце прошлого г…
Представлен мини-ПК Intel NUC 13 Pro…
Компания Intel пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 13 Pro «Arena Canyon», которая базируется …
Представлен мини-ПК MSI Pro DP10 13M…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Pro DP10 13M, которая получила корпус с размерам…
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti …
Сегодня мы соберем игровой ПК в минималистичном стиле, изучив возможности корпуса Deepcool CH510. Эта мо…
Обновленный ноутбук Mediaworkstations a-X2P весит 25 кг…
Компания Mediaworkstations представила обновленную версию ноутбука a-X2P, масса которой составляет 25 кг …
Представлен мини-ПК ASRock DeskMini 4205 …
Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделью DeskMini 4205, размеры которой равны 155:155:80 мм.…
Cooler Master представила корпус TD500 Mesh V2…
Компания Cooler Master является ведущим производителем компьютерных корпусов на рынке — производитель вып…
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400
Обзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборка
Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080
Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполненияОбзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения
Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнениемОбзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor