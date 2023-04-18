Представлен доступный мини-ПК Minisforum Venus UM560XT

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Venus UM560XT, которая основана на 6-ядерном 12-поточном процессоре AMD Ryzen 5 5600H c тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Radeon RX Vega 7, слотом для 2,5-дюймового накопителя, активной системой охлаждения, двумя разъемами USB 3.2, двумя USB 2.0 и двумя USB-C (один с поддержкой режима DisplayPort), портом RJ45 (2.5Gb), двумя интерфейсами HDMI, а также размерами 128:126,6:46,5 мм. Barebone-комплект оценен всего в 220 долларов, а конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ обойдется в 300 долларов.