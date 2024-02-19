Представлен доступный складной смартфон ZTE Libero Flip

Компания ZTE пополнила ассортимент складных смартфонов одной из самых доступных моделей – ZTE Libero Flip. Её цена на дебютном японском рынке составит всего 417 долларов.

Новинку оснастили 6,9-дюймовым гибким AMOLED-экраном с разрешением 2790:1188 пикселей, круглым 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4310 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, корпусом толщиной 7,3 мм в разложенном и 15,5 мм в сложенном состоянии, массой 214 граммов, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модулем NFC и боковым дактилоскопическим сенсором.