Представлен экологичный ноутбук Acer Aspire Vero National Geographic Edition

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aspire Vero National Geographic Edition, которая может похвастаться экологической направленностью. Новинка оснащается корпусом и клавишами, на 30% и 50% соответственно состоящими из переработанного пластика, тематическим дизайном с фрагментами топографической карты, универсальной упаковкой, созданной из 85% переработанной бумаги, чипом Intel Core одиннадцатого поколения с графическим ускорителем Intel Iris Xe, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсом USB Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и предустановленной операционной системой Windows 11. Ноутбук появится в продаже в марте по цене от 900 евро.