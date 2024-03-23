Представлен фитнес-браслет Huawei Band 9

Компания Huawei выпустила на международный рынок фитнес-браслет Band 9, который получил 1,47-дюймовый экран AMOLED. Новинка также характеризуется корпусом массой 14 граммов и толщиной 8,9 мм, водонепроницаемостью до 5 атмосфер, черной, белой, серой, розовой и золотистой расцветками, ремешком из фторэластомера и тканевым нейлоновый ремешком в серой версии, 100 режимами тренировок, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, функцией Huawei TruSleep 4.0 для мониторинга качества сна, автономностью до 14 дней в обычном режиме работы и до 9 дней в активном режиме, а также поддержкой быстрой зарядки, позволяющей зарядить браслет с 0% до 100% за 45 минут. Цены и дата начала продаж Huawei Band 9 будут объявлены позже.