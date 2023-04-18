Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 8

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Mi Band 8, которая оценена в Китае в 35 долларов. Новинка характеризуется новой удобной системой крепления ремешков и цепочек, новым металлическим корпусом, датчиками ЧСС и SpO2, возможностью контроля артериального давления, новыми режимами (бег и бокс), поддержкой 150 режимов тренировок, магнитной зарядкой, поддержкой быстрой зарядки, временем автономной работы до 16 суток. О дисплее производитель ничего не рассказал, но, вероятно, здесь используется все тот же 1,62-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой режима Always-on Display. Версия с поддержкой NFC обойдется в 40,5 доллара.