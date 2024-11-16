Представлен фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Smart Band 9 Active, которая оценена на международном рынке в 30 евро. Новинка характеризуется прямоугольным 1,47-дюймовым экраном TFT с разрешением 172:320 пикселей и 100 циферблатами, водонепроницаемостью в соответствии с классом 5 АТМ, батареей ёмкостью 300 мАч, временем автономной работы до 18 дней, 50 режимами тренировок, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 BLE, датчиками с возможностью измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, а также корпусом в черной, бежевой и розовой расцветках.