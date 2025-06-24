Представлен фитнес-трекер Amazfit Helio Strap

Бренд Amazfit объявил о выпуске на китайский рынок фитнес-трекера Helio Strap, который оценен в эквивалент 95 долларов. Перед нами безэкранное устройство массой всего 20 граммов с круглосуточным мониторингом частоты сердечных сокращений, качества сна, артериального давления, уровня содержания кислорода в крови, 27 спортивными режимами, детальным анализом тренировок (время восстановления, VO₂ max, уровень нагрузки и другие), поддержкой фирменного приложения Zepp, автономностью до 10 дней, магнитной зарядкой и водонепроницаемостью по стандарту 5 ATM. Когда гаджет появится в международной продаже, пока не сообщается.