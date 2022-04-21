Представлен фитнес-трекер Garmin Vivosmart 5

Компания Garmin выпустила новый фитнес-трекер Garmin Vivosmart 5, который будет продаваться по цене 149,99 долларов США. Новый Garmin Vivosmart 5 работает как со смартфонами Apple, так и с телефонами Android, а время автономной работы устройства составляет до 7 дней.

Разработанный для пользователей, которые ищут более простое решение для контроля за своим самочувствием, vivosmart 5 предлагает мгновенную статистику здоровья для Pulse Ox, мониторинг сердечного ритма 24/7, мониторинг энергии Body Battery TM, отслеживание стресса в течение всего дня и многое другое. Когда приходит время двигаться, vivosmart 5 начинает отслеживать основные параметры, такие как шаги, сожженные калории и минуты интенсивности, а также множество встроенных спортивных приложений для таких занятий как ходьба, плавание в бассейне, езда на велосипеде, йога, кардио и многое другое. Смарт-уведомления, напоминания календаря и функции безопасности, которые можно активировать нажатием кнопки, делают vivosmart 5 всем необходимым для каждого.