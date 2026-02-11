Представлен флагманский смартфон Dreame RS1

Компания Dreame представила свои первые смартфоны – Dreame RS1, Dreame E1 и Dreame Air1. Первый оснастили позолоченной тыльной панелью с искусственными драгоценностями, 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K и кадровой частотой 144 Гц, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (34-мм оптика), 64 Мп (перископический 70-мм объектив) и 50 Мп (18-мм ширик), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

Dreame E1 получил более простые характеристики: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 50-Мп фронтальную камеру под экраном, тыльную камеру с модулями на 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 5000 мАч и 33-Вт зарядку. Dreame Air1 выделяется корпусом толщиной 5,9 мм и массой 172 грамма, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.