Представлен флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra

Бренд Nubia пополнил ассортимент смартфонов флагманской моделью Nubia Z60 Ultra, которая оценена в Китае в 565, 665, 750 и 845 долларов версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16/1 ТБ и 24/1 ТБ долларов соответственно. Специальное издание Nubia Z60 Ultra Star Collector’s Edition с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 705 долларов.

Новинку оснастили топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX800 с 35-мм объективом и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм оптика с OIS), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, рамкой из аэрокосмического металлического сплава и предустановленной прошивкой MyOS 14 на основе ОС Android 14.