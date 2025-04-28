Представлен флагманский смартфон Nubia Z70S Ultra Photographer Edition

Компания Nubia пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Z70S Ultra Photographer Edition, которая выделяется своими фотовозможностями. Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony Light and Shadow Master 990 оптического размера 1/1,3 дюйма и 35-мм оптика), 64 Мп (перископ) и 50 Мп (сверхширик), а также приобретаемым отдельно фотонабором чехлом с титановой рамой, ручкой для улучшенного хвата и резьбу для установки отдельных объективов, разработанных совместно с Fotogear.

Смартфон также получил корпус толщиной 8,6 мм, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, физическую кнопку затвора, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2688:1216 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, подэкранную камеру на 16 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Nubia Z70S Ultra Photographer Edition оценен на китайском рынке в эквивалент 630 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.