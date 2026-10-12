Представлен флагманский смартфон OnePlus 16

Смартфон OnePlus 16 официально представлен и обещает стать одним из самых интересных устройств за последнее время. Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1272х2772 пикселя и частотой обновления до 185 Гц, в повседневных задачах экран работает на частоте 165 Гц, а дополнительные 20 Гц становятся доступны в поддерживаемых играх. В дисплее используется люминесцентный материал BOE X4, а минимальная аппаратная яркость составляет всего 1 нит. Рамки вокруг экрана имеют ширину 1,15 мм, также предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера на 50 Мп.

За производительность отвечает новейший флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Более того, смартфон OnePlus 16 доступен в конфигурациях с оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и накопителем на 1 ТБ. Базовая версия оснащается 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, так что у пользователей будет возможность получить более доступный вариант. Основная камера получила разрешение 200 Мп и сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма. В дополнение к ней установлены 50-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Программной основой смартфона стала ColorOS 17 на базе Android 17. И ещё одним важным улучшением оказался аккумулятор ёмкостью 9000 мАч — он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Стоимость пока что известна только для Китая.