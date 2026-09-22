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Представлен флагманский смартфон Vivo X500

Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов базовой моделью Vivo X500, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9600M с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra MP12. Новинку также получила 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2750:1260 точек и частотой обновления 30, 60, 90, 120 и 144 Гц, фирменный чип Blueprint V3+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, батарею ёмкостью 7500 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, тройную тыльную камеру Zeiss с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма), 64 Мп (телеобъектив с 3,1-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, корпус толщиной 8,15 мм, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также ультразвуковой 3D-дактилоскопический сенсор. Цена базовой версии на дебютном китайском рынке составила эквивалент 820 долларов.

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