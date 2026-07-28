Раскрыта цена глобальной версии Redmi Note 17 Pro

Профильный ресурс Ytechb раскрыл цены на европейские версии смартфонов Redmi Note 17, Note 17 Pro и Note 17 Pro Max, которые уже продаются в Китае. Итак Redmi Note 17 4G в базовой версии с 4/128 ГБ памяти будет стоить 250 евро, Redmi Note 17 4G с 6/256 ГБ – 300 евро, Redmi Note 17 5G с 6/256 ГБ – 400 евро, Redmi Note 17 Pro (6/256 ГБ) – 500 евро, а Redmi Note 17 Pro Max (8/256 ГБ) обойдется в 600 евро. Для сравнения, за Redmi Note 17 Pro в Китае просят эквивалент 235 долларов и это за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти!

Напомним, что этот смартфон имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, яркостью до 3500 нит, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и технологией Qingshan Eye Protection с регулировкой яркости до 1 нит, конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 8/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти, 50-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 9000 мА, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 67 Вт и 22,5 Вт соответственно, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 8,46 мм и массой 226 граммов.