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Складной смартфон Xiaomi 18 Fold очень хорошо продается

Китайские инсайдеры сообщают, что смартфон Xiaomi 18 Fold стал самой продаваемой складной моделью в истории производителя. Утверждается, что за первую неделю продаж было реализовано более 80 тысяч устройств. В Китае новинка уступает только широкоэкранному Huawei Pura X Max.

Напомним, что оцененный от 1640 долларов Xiaomi 18 Fold оснащается фирменным процессором XRING O3, внешним 5,38-дюймовым экраном разрешением 1712:1168 точек, внутренним 7,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2364:1672 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит при APL 30%, толщиной в разложенном состоянии 10,68 мм, а в сложенном 5,02 мм, массой 219 граммов, рамкой корпуса из алюминиевого сплава 7-й серии, 12 или 16 ГБ оперативной памятью LPDDR6, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик).
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