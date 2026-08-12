В iOS 27 нашли упоминания шести неанонсированных iPhone

Вчера компания Apple выпустила пятую бета-версию iOS 27 для разработчиков, и, согласно новому отчёту, в коде этой сборки обнаружились упоминания шести будущих моделей iPhone. Соответствующие ссылки нашли в системных файлах, связанных с драйверами аккумулятора и функциями Battery Intelligence. Помимо уже существующих устройств, в коде iOS 27 beta 5 упоминаются iPhone Air 2 с кодовым именем V62, iPhone 18 Pro (V63), iPhone 18 Pro Max (V64), iPhone 18 (V67), iPhone Ultra (V68) и iPhone 18e (V69). Кодовые имена совпадают с теми, которые ранее фигурировали в утечках и сообщениях других источников. Сами упоминания не раскрывают характеристики или какие-либо дополнительные подробности об устройствах, однако их наличие в системном коде можно считать максимально близким к официальному подтверждению до презентации Apple.

Предыдущие бета-версии iOS 27 также содержали признаки поддержки складных дисплеев и нескольких аккумуляторов. Предполагается, что обе технологии будут использоваться в iPhone Ultra. Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra в сентябре. Обычный iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2, по предварительным данным, выйдут в начале 2027 года. Это связано со стремлением компании слегка «размазать» релизы в течение года, чтобы не выпускать в один месяц шесть флагманских устройств. Это плохо сказывается как на логистике, так и на уровне продаж — во второй половине года они заметно проседают, что не нравится инвесторам.
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