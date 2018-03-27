Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S

Компания Xiaomi представила безрамочный флагманский смартфон Mi Mix 2S, который стал первым смартфоном этого китайского производителя с беспроводной зарядкой. Задняя панель устройства выполнена из стекла, а боковая рамка – из алюминия 7000 серии. Как и в случае с предшественником, будет специальное издание с керамическим корпусом и максимальными характеристиками. Стандартная версия появится в чёрной расцветке, а керамическая – в белой.

Новинку оснастили 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, NFC и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo. Версия с 6+64 ГБ памяти оценена в 527 долларов, 6+128 ГБ – 575 долларов, а специальное издание на 8+ 256 ГБ обойдется в 639 долларов. Старт продаж запланирован на 3 апреля.