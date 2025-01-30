Представлен флагманский телевизор Philips OLED+950

Компания TP Vision пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Philips OLED+950, которая выйдет в версиях на 65 и 77 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется тандемной OLED-матрицей (Primary RGB Tandem) с улучшенной цветопередачей (99,5% охват палитры DCI-P3 и 83% покрытие BT2020), полной яркостью белого цвета 350 нит, пиковой яркостью 3700 нит, чипом девятого поколения P5 AI Dual Engine с технологиями улучшения изображения на базе искусственного интеллекта, 70-Вт акустической системой формата 2.1 с тыльным низкочастотным динамиком с четырьмя пассивными излучателями, корпусом с металлической рамкой и четырехсторонней фирменной подсветкой Ambilight. Телевизор появится в продаже во второй половине года. Цены пока не раскрываются.

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