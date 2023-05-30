Представлен геймерский монитор ASUS ROG Swift PG38UQ

Компания ASUS привезла на стартовавшую сегодня выставку Computex 2023 игровой монитор ROG Swift PG38UQ, в основе которой лежит 38-дюймовая Fast IPS-матрица с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, сертификацией Display HDR 600, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также концентратором USB. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.