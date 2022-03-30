Представлен игровой ПК MSI MAG Meta* 5 5E на AMD Ryzen 7 5800

Компания MSI представила игровой десктоп MAG Meta* 5 5E, который работает под управлением операционной системы Windows 11. Новинка характеризуется процессорами AMD вплоть до 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800 с тактовой частотой от 3,4 ГГц до 4,6 ГГц, дискретной видеокартой MSI RX6700XT, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 в двух слотах, поддержкой 2,5 и 3,5-дюймовых накопителей, твердотельным модулем M.2 2280, адаптерами Wi-Fi 5 AC3168 и Bluetooth 4.2, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, размерами 195:514,8:466 мм, поддержкой блока питания с сертификатом 80 Plus Gold мощностью до 750 Вт, а также разъемами USB 3.2 Gen1 Type C, USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 Type A и HDMI. Цена и дата начала продаж ПК пока будут объявлены позже.

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