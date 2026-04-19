Представлен игровой мини-ПК EmuDeck Playnix

Авторы популярного менеджера эмуляторов EmuDeck объявили о выходе игрового мини-ПК Playnix, который получил корпус с размерами 320:247:64 мм. Корпус печатается на 3D-принтере. Новинку оснастили шестиядерным процессором AMD Ryzen, графическим адаптером AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 512 ГБ, блоком питания мощностью 600 Вт, дополнительным слотом M.2 2280 для еще одного SSD, предустановленной операционной системой PlaynixOS на дистрибутиве Linux на базе Arch и игровым контроллером 8BitDo Ultimate 2 Wireless. Цена компьютера составляет 1140 долларов.

