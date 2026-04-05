Представлен ПК Machenike Dawn Pro на Core i9-14900HX

Компания Machenike пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью Dawn Pro, которая основана на чипах Intel Core четырнадцатого поколения. Пользователи смогут выбирать из 10-ядерного i5-14400F, 20-ядерного i7-14700F и 24-ядерного i9-14900HX.

Новинка также оснащается дискретными графическими адаптерами NVIDIA RTX 5060 и RTX 5070, 32 ГБ ОЗУ DDR5 с возможностью расширения до 128 ГБ, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ и расширением до 8 ТБ, фирменной системой охлаждения Frost Storm с 240-мм жидкостным кулером в младших моделях и 360-мм универсальным жидкостным кулером в старших, четырьмя 120-мм вентиляторами ARGB Prism, корпусом с двумя панелями из закаленного стекла, оцинкованной сталью SGCC, настраиваемой ARGB-подсветкой, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, портом Ethernet 2,5 ГГц, интерфейсом USB-A 3.2 Gen 1 и блоком питания мощностью 650 Вт 80 Plus. Компьютер оценен от 1575 до 1950 долларов в зависимости от конфигурации.