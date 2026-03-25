Представлен ПК HP HyperX Omen Max 45L с GeForce RTX 5090

Компания HP пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью HyperX Omen Max 45L, которая основана на процессоре Intel Core Ultra 7 270K Plus с тактовой частотой 5,5 ГГц и энергопотреблением 250 Вт. Новинка также оснащается дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5090, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5, модульным блоком питания мощностью 1200 Вт и поддержкой стандартных комплектующих HyperX для простой кастомизации. HyperX Omen 35L отличается более доступной и менее производительной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 и оптимизированной системой охлаждения. Оба корпуса не требуют сборки. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.