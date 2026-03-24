Представлен игровой мини-ПК Machenike Dawn на Core i9-14900HX

Компания Machenike объявила о выпуске компьютера Dawn, который сочетает игровую мощь и компактные габариты. Новинка получила конфигурации с 20-ядерным процессором Intel Core i7-14700HX и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, с 24-ядерным Core i9-14900HX и GeForce RTX 5060 Laptop, а также с Core i9-14900HX и видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop.

ПК также оснащается корпусом объёмом 3 литра, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, тремя интерфейсами USB-A и двумя USB-C, сетевым портом и разъемом HDMI 2.1. Базовая конфигурация оценена в 2030 долларов, а топовая – обойдется в 2320 долларов.

Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55 на Ryzen AI 400 S…
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью ExpertCenter PN55, которая относится к…
Представлен мини-ПК Khadas Mind Pro на Core Ultra 3…
Компания Khadas представила компактный компьютер Mind Pro, который основан на 16-ядерных процессорах Inte…
Представлен корпус Formula V Line Crystal Z7…
Корпус Formula V Line Crystal Z7 формата Mid-Tower сочетает в себе оригинальные инженерные решения и элег…
Представлен ПК-корпус Phanteks Exo 626 …
Компания Phanteks показала на минувшей выставке CES 2026 компьютерный корпус Exo 626, который, правда, бу…
Представлен мини-ПК Beelink SER10 на Ryzen AI 400…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью SER10, которая основана на чипах AMD AI 400 …
Представлен мини-ПК GMKtec EVO-T2 на Core Ultra X9 388H…
Компания GMKtec объявила о выпуске компактного компьютера GMKtec EVO-T2 j, который ориентирован на решени…
Представлен игровой ПК ASUS TUF Gaming TM500…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью начального уровня TUF Gaming TM500, котор…
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенк…
Серия корпусов Formula Crystal U9 выполнена в типоразмере Mid Tower и представлена в трех вариантах компо…
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и работуОбзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и работу
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стеклаFormula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стекла
Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпусаFormula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
