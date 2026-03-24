Представлен игровой мини-ПК Machenike Dawn на Core i9-14900HX

Компания Machenike объявила о выпуске компьютера Dawn, который сочетает игровую мощь и компактные габариты. Новинка получила конфигурации с 20-ядерным процессором Intel Core i7-14700HX и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, с 24-ядерным Core i9-14900HX и GeForce RTX 5060 Laptop, а также с Core i9-14900HX и видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop.

ПК также оснащается корпусом объёмом 3 литра, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, тремя интерфейсами USB-A и двумя USB-C, сетевым портом и разъемом HDMI 2.1. Базовая конфигурация оценена в 2030 долларов, а топовая – обойдется в 2320 долларов.