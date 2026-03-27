Представлен мини-ПК Aoostar MACO 470 на Ryzen AI 9 HX470

Компания Aoostar пополнила ассортимент компактных ПК моделью MACO 470, которая основана на 12-ядерном 24-поточном чипе AMD Ryzen AI 9 HX470 с максимальной частотой 5,2 ГГц и мощной встроенной графикой Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5 (16 вычислительных блоков и частота до 3,1 ГГц).

Новинка также оснащается 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, тремя слотами для накопителей M.2 PCIe 4.0, цельнометаллическим корпусом массой 660 граммов, дактилоскопический сенсором с поддержкой Windows Hello, системой охлаждения Glacier 4.0 с испарительной камерой на 5600 мм2 и вентилятором центробежного типа, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen2 и двумя USB4, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, двумя портами RJ-45 адаптера Ethernet 2,5 Гбит/с и разъемом OCulink для подключения внешней видеокарты. Цена barebone-комплекта составляет 855 долларов, а конфигурации с SSD на 1 ТБ и 2 ТБ – 1060 и 1245 долларов соответственно.
Thunderobot представила мини-ПК Mix Pro II…
Компания Thunderobot объявила о выпуске компактного ПК Mix Pro II, который основан на чипах Intel Core Ul…
Мини-ПК Ayaneo AM03 оценили в 400 долларов …
Компания Ayaneo пополнила ассортимент мини-ПК моделью AM03, который базируется на 14-ядерном 20-поточном …
Thermaltake представила серию корпусов TR300…
Компания Thermaltake официально представила серию корпусов TR300 Mid-Tower — это универсальная линейка фо…
Представлен мини-ПК и сетевое хранилище Minisforum N5 Max…
Компания Minisforum представила сетевое хранилище данных N5 Max, которое также может работать как произво…
Представлен компактный корпус Endorfy Signum M30 …
Компания Endorfy объявила о выпуске своего первого компьютерного корпуса формата microATX, который получи…
Представлен мини-ПК GMKtec EVO-T2 на Core Ultra X9 388H…
Компания GMKtec объявила о выпуске компактного компьютера GMKtec EVO-T2 j, который ориентирован на решени…
Представлен корпус GAMEMAX NEX C53…
GAMEMAX представляет корпус NEX C53, который сочетает в себе панорамный дизайн, компактные размеры и прев…
Представлен игровой ПК ASUS TUF Gaming TM500…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью начального уровня TUF Gaming TM500, котор…
Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпусаFormula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпусаAZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копрусаFormula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса
