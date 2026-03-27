Представлен мини-ПК Aoostar MACO 470 на Ryzen AI 9 HX470

Компания Aoostar пополнила ассортимент компактных ПК моделью MACO 470, которая основана на 12-ядерном 24-поточном чипе AMD Ryzen AI 9 HX470 с максимальной частотой 5,2 ГГц и мощной встроенной графикой Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5 (16 вычислительных блоков и частота до 3,1 ГГц).

Новинка также оснащается 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, тремя слотами для накопителей M.2 PCIe 4.0, цельнометаллическим корпусом массой 660 граммов, дактилоскопический сенсором с поддержкой Windows Hello, системой охлаждения Glacier 4.0 с испарительной камерой на 5600 мм2 и вентилятором центробежного типа, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen2 и двумя USB4, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, двумя портами RJ-45 адаптера Ethernet 2,5 Гбит/с и разъемом OCulink для подключения внешней видеокарты. Цена barebone-комплекта составляет 855 долларов, а конфигурации с SSD на 1 ТБ и 2 ТБ – 1060 и 1245 долларов соответственно.