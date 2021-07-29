Представлен игровой монитор AOC AGON PRO AG254FG с частотой 360 Гц и Nvidia Reflex

AOC представила свой самый быстрый игровой монитор. AGON PRO AG254FG оснащен 24-дюймовой IPS-панелью с разрешением FullHD и частотой обновления 360 Гц в сочетании с временем отклика 1 мс GtG. Монитор AGON PRO AG254FG получил мощный дизайн, удостоенный награды Reddot Design Award.

Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync с NVIDIA Reflex для минимизации системных задержек. Кроме того, AGON PRO AG254FG поддерживает 110% покрытия sRGB для действительно яркой и естественной цветопередачи и предлагает широкие углы обзора 178°/178°. Сертификация VESA DisplayHDR 400 позволяет дисплею декодировать и правильно отображать данные HDR в реалистичном динамическом диапазоне.

Новинка имеет специальные защитные панели для того, чтобы геймер сосредоточился на игре. На задней панели монитора расположились чёткие линии и яркие акценты RGB-подсветки AGON Light FX, которая предусматривает 14 режимов работы и 10 тысяч комбинаций. Модель имеет регулируемую подставку, USB-концентратор с четырьмя разъемами, а также стереодинамики мощностью 5 Вт со звуком DTS.

Игровой монитор AOC AGON PRO AG254FG появится в продаже в сентябре этого года по РРЦ 75 549 рублей.
Комментарии и отзывы AOC AGON PRO AG254FG
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