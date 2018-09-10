Представлен игровой монитор AOC CQ32G1 с откликом 1 мс

Компания AOC представила игровой монитор CQ32G1, который появится в продаже до конца года по цене 400 долларов. Новинка характеризуется изогнутым 31,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 3000:1 и 80 000 000:1, временем отклика в 1 мс и частотой обновления 144 Гц, 103-процентным охватом цветового пространства NTSC и 124-процентным охватом пространства sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой системы AMD FreeSync для синхронизации частоты смены кадров между видеокартой и монитором, технологий Flicker Free и Low Blue Mode, двумя интерфейсами HDMI 1.4 и разъемом DisplayPort 1.2.